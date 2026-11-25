BLG khép lại mùa giải Liên Minh Huyền Thoại 2026 bằng thành tích tài chính ấn tượng khi thu về hơn 2 triệu USD tiền thưởng. Bên cạnh những cuộc tranh tài quốc tế được cộng đồng Esports tại 8xbet quan tâm, bảng thống kê thu nhập cũng phản ánh vị thế vượt trội của đại diện Trung Quốc. Khoảng cách với các đội tuyển bám đuổi cho thấy giá trị của một năm thi đấu thành công.

BLG thiết lập vị thế dẫn đầu nhờ 4 danh hiệu

Theo thống kê của Liquipedia, Bilibili Gaming tích lũy khoảng 2,082 triệu USD tiền thưởng trong năm 2026. Đội tuyển Trung Quốc tạo dựng thành tích này bằng hai chức vô địch quốc nội cùng danh hiệu First Stand và CKTG. Sự ổn định xuyên suốt mùa giải giúp họ duy trì nguồn thu từ nhiều sân chơi khác nhau.

Trong đó, chức vô địch thế giới đóng góp tới 1 triệu USD vào tổng tiền thưởng của BLG. Khoản tiền này chiếm gần một nửa thành quả tài chính mà đội tuyển đạt được trong năm. Việc chinh phục những giải đấu có quy mô lớn đã giúp đại diện LPL tạo khoảng cách đáng kể với các đối thủ cạnh tranh.

Những đội tuyển Epsorts nổi bật trên bảng thống kê thu nhập

Phía sau BLG là cuộc cạnh tranh về tiền thưởng giữa những đại diện xuất sắc đến từ nhiều khu vực.

Các ông lớn LCK chiếm lĩnh nhóm dẫn đầu

Gen.G Esports đứng thứ hai với tổng tiền thưởng khoảng 1,145 triệu USD. Riêng thành tích á quân CKTG 2026 đã mang về cho đội tuyển Hàn Quốc 800.000 USD. Tuy nhiên, khoản thu này vẫn chưa đủ để Gen.G thu hẹp cách biệt đáng kể với BLG.

Dplus KIA tạo bất ngờ khi giành vị trí thứ ba với 900.000 USD, bất chấp phong độ thiếu ổn định trong phần lớn mùa giải. Chức vô địch Esports World Cup đóng góp khoảng hai phần ba tổng tiền thưởng của đội tuyển. Thành tích này cho thấy một giải đấu quốc tế thành công có thể thay đổi đáng kể thứ hạng thu nhập.

Hanwha Life Esports và T1 duy trì sức cạnh tranh

Hanwha Life Esports cán đích ở vị trí thứ tư với 765.000 USD tiền thưởng. Chiến tích đăng quang tại MSI 2026 là nguồn đóng góp quan trọng nhất vào thành quả của đại diện LCK. Dù không thể cạnh tranh vị trí dẫn đầu với BLG, đội tuyển vẫn ghi dấu ấn bằng danh hiệu quốc tế giá trị.

Trong khi đó, T1 đứng thứ 6 với khoản tiền thưởng đạt 703.542 USD. Sự hiện diện của 4 đại diện Hàn Quốc trong nhóm 6 đội dẫn đầu phản ánh sức cạnh tranh đáng kể của khu vực này. Tuy nhiên, không đội tuyển nào của LCK vượt qua được cột mốc 2 triệu USD.

Karmine Corp tạo dấu ấn cho LMHT phương Tây

Karmine Corp trở thành đội tuyển phương Tây có tiền thưởng cao nhất năm 2026 khi tích lũy 710.000 USD. Đại diện nước Pháp đứng thứ 5 chung cuộc dù không giành được chức vô địch nào. Việc góp mặt tại chung kết Esports World Cup và tứ kết CKTG mang lại nguồn thu đáng kể.

Trái ngược với hành trình chinh phục danh hiệu của BLG, Karmine Corp xây dựng thành tích tài chính từ những lần tiến sâu tại các giải đấu lớn. Đội tuyển thậm chí còn vượt qua T1 về tổng tiền thưởng. Đây là minh chứng cho giá trị kinh tế của việc duy trì khả năng cạnh tranh trên đấu trường quốc tế.

G2 Esports và những đại diện còn lại

G2 Esports giành trọn 3 chức vô địch LEC và góp mặt tại chung kết First Stand. Tuy nhiên, đội tuyển chỉ đứng thứ 8 với 530.000 USD, thấp hơn đáng kể so với BLG. Đại diện châu Âu còn xếp sau LYON, đội tuyển Bắc Mỹ thu về 670.000 USD.

Hai vị trí cuối cùng trong nhóm mười đội dẫn đầu thuộc về Top Esports và Invictus Gaming. Tổng tiền thưởng của hai đại diện Trung Quốc lần lượt đạt 520.624 USD và 496.692 USD. Những khoản thu từ CKTG 2026 đóng vai trò quan trọng trong việc giúp họ góp mặt trên bảng xếp hạng.

Giá trị của thành công quốc tế đối với các đội tuyển Esports

Khoản tiền thưởng mà BLG tích lũy cho thấy sự khác biệt lớn giữa việc thống trị giải quốc nội và chinh phục sân chơi quốc tế. Trường hợp G2 Esports là ví dụ rõ nét khi 3 chức vô địch khu vực vẫn không giúp họ vượt qua những đội tuyển có thành tích tốt tại các giải đấu toàn cầu. Quy mô tiền thưởng vì thế trở thành yếu tố quan trọng bên cạnh số lượng danh hiệu.

Thành công của BLG cũng tạo thêm dấu ấn cho khu vực LPL trong cuộc cạnh tranh với LCK. Dù các đội tuyển Hàn Quốc chiếm ưu thế về số lượng trong nhóm dẫn đầu, Bilibili Gaming vẫn độc chiếm vị trí cao nhất với khoảng cách tương đối lớn. Kết quả này phản ánh một mùa giải hiệu quả cả về chuyên môn lẫn giá trị tiền thưởng.

Kết luận

BLG trở thành đội tuyển kiếm nhiều tiền thưởng nhất làng Liên Minh Huyền Thoại năm 2026 nhờ thành công tại cả đấu trường quốc nội và quốc tế. 4 chức vô địch cùng khoản thu vượt 2 triệu USD đánh dấu một mùa giải đặc biệt ấn tượng của đại diện Trung Quốc. Thành tích này cũng đặt ra tiêu chuẩn cạnh tranh mới cho những đội tuyển hướng đến các danh hiệu lớn.