CS2 Major 2026 đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt tại Singapore với những cuộc đối đầu mang tính sống còn. Lịch thi đấu là thông tin hữu ích dành cho cộng đồng yêu thích Esports tại 8xbet khi theo dõi hành trình của các đội tuyển. Những tấm vé đầu tiên vào Stage 2 đã tìm được chủ nhân sau ba vòng Swiss.

Lịch thi đấu CS2 Major 2026 ngày 26/11

Vòng Swiss thứ tư diễn ra với 6 cuộc đối đầu, tất cả đều áp dụng thể thức BO3. Những đội sở hữu thành tích 2-1 có cơ hội hoàn thành mục tiêu đi tiếp, trong khi nhóm 1-2 không được phép mắc thêm sai lầm.

Các cặp đấu tại CS2 Major 2026 ngày 26/11 được sắp xếp theo giờ Việt Nam như sau:

Giờ thi đấu Cặp đấu Thể thức 13h00 M80 vs Eternal Fire BO3 13h00 HEROIC vs FaZe BO3 15h30 Lynn Vision vs PARIVISION BO3 15h30 100 Thieves vs 9z BO3 18h00 Imperial vs Team Liquid BO3 18h00 Wildcard vs Chinggis Warriors BO3

Trước đó, Ninjas in Pyjamas và FlyQuest đã hoàn thành Stage 1 với thành tích toàn thắng 3-0. Ngược lại, BC.Game và DENDELE phải chia tay giải đấu sau ba thất bại liên tiếp.

Lộ trình cạnh tranh chức vô địch CS2 Major tại Singapore

Hành trình chinh phục CS2 Major 2026 được chia thành 4 chặng với mức độ cạnh tranh tăng dần.

Stage 1 xác định những suất đi tiếp đầu tiên

Giai đoạn mở màn kéo dài từ ngày 24 đến 27/11 với sự góp mặt của 16 đội tuyển. Các đại diện phải tích lũy đủ 3 chiến thắng để tiến vào vòng sau, trong khi việc nhận 3 thất bại sẽ khiến họ bị loại.

Ở vòng Swiss thứ ba của CS2 Major 2026, M80 vượt qua HEROIC với tỷ số 13-10 còn PARIVISION đánh bại FaZe 13-10. FlyQuest thắng Imperial 2-0 và Ninjas in Pyjamas vượt qua Team Liquid với tỷ số tương tự để sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Stage 2 đón thêm những đối thủ chất lượng

Từ ngày 28/11 đến 1/12, 8 đội vượt qua vòng mở màn sẽ hội ngộ 8 đại diện được mời trực tiếp vào Stage 2. Những cái tên đáng chú ý trong nhóm chờ sẵn gồm Natus Vincere, G2 Esports, Astralis và The MongolZ.

Thể thức Swiss tại CS2 Major 2026 tiếp tục được duy trì trong giai đoạn này. Các cuộc đối đầu thông thường diễn ra theo BO1 còn những trận quyết định quyền đi tiếp hoặc bị loại sẽ sử dụng BO3.

Stage 3 nâng cao thử thách với thể thức BO3

Stage 3 diễn ra từ ngày 2 đến 6/12, đánh dấu thời điểm những ứng viên hàng đầu chính thức nhập cuộc. Team Vitality, Team Spirit, MOUZ và Team Falcons nằm trong nhóm được đặc cách tham dự giai đoạn này.

Điểm khác biệt của Stage 3 tại CS2 Major 2026 là toàn bộ các cuộc đối đầu đều sử dụng BO3. Các đội cần thể hiện sự ổn định trên nhiều bản đồ thay vì chỉ dựa vào màn trình diễn xuất sắc trong một ván đấu. 8 đại diện có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào Playoffs.

Playoffs tìm kiếm chủ nhân chiếc cúp Major

Vòng đấu loại trực tiếp của CS2 Major 2026 được tổ chức từ ngày 10 đến 13/12 tại Singapore Indoor Stadium. Đây là nơi 8 đội xuất sắc nhất cạnh tranh danh hiệu thông qua các trận tứ kết, bán kết, tranh hạng ba và chung kết. Người hâm mộ có thể lưu lại những mốc thời gian dự kiến sau:

Ngày Giờ Việt Nam Vòng đấu 10/12 16h00 Tứ kết 11/12 16h00 Tứ kết 12/12 16h00 Bán kết 13/12 13h00 Tranh hạng ba và chung kết

Các khung giờ trên là thời điểm bắt đầu phiên sự kiện, chưa phải giờ thi đấu chính xác của từng cặp đấu. Riêng trận chung kết sẽ áp dụng BO5 để xác định nhà vô địch.

Những đội tuyển quy tụ tại giải đấu

CS2 Major 2026 quy tụ 32 đại diện được phân bổ suất tham dự dựa trên bảng xếp hạng Valve Regional Standings. Trong đó, 16 đội xuất phát từ Stage 1, còn hai nhóm được đặc cách vào Stage 2 và Stage 3 có 8 thành viên mỗi nhóm. Danh sách đội tuyển được phân chia theo từng giai đoạn như sau:

Stage 1: Ninjas in Pyjamas, PVISION, HEROIC, FaZe Clan, Eternal Fire, 100 Thieves, Team Liquid, 9z, M80, DENDELE, Imperial, Wildcard, GOSH, Chinggis Warriors, FlyQuest và Lynn Vision.

Stage 2: FUT Esports, Nemiga, Natus Vincere, G2 Esports, THE ONE, Astralis, MIBR và The MongolZ.

Stage 3: MOUZ, Team Vitality, Aurora, Team Spirit, BB Team, Team Falcons, FURIA và Legacy.

Đáng chú ý, một số đại diện tại CS2 Major 2026 phải sử dụng tên thi đấu khác do những quy định liên quan đến giấy phép hoạt động tại Singapore. BC.Game mang tên GOSH, PARIVISION sử dụng PVISION, 1win đổi thành THE ONE và BETBOOM thi đấu dưới tên BB Team.

Dấu mốc đặc biệt của Esports Đông Nam Á

Việc Singapore đăng cai CS2 Major 2026 đánh dấu lần đầu tiên một quốc gia Đông Nam Á trở thành chủ nhà của giải Counter-Strike Major. Singapore Indoor Stadium với sức chứa hơn 12.000 khán giả được lựa chọn làm địa điểm tổ chức những màn tranh tài cuối cùng. Sự kiện mang đến cơ hội tiếp cận đấu trường chuyên nghiệp hàng đầu cho cộng đồng yêu thích Counter-Strike trong khu vực.

Bên cạnh ý nghĩa về địa điểm tổ chức, CS2 Major 2026 còn tạo sức hút nhờ hệ thống thi đấu phân tầng rõ ràng. Thể thức Swiss giúp những đội có thành tích tương đương gặp nhau, trong khi vòng loại trực tiếp đòi hỏi sự tập trung cao độ. Các tuyển thủ phải duy trì phong độ xuyên suốt hành trình nếu muốn xuất hiện trong trận chung kết.

Kết luận

CS2 Major 2026 hứa hẹn mang đến nhiều màn so tài hấp dẫn trong những ngày thi đấu tiếp theo. Cuộc cạnh tranh tại Stage 1 đang dần ngã ngũ trước khi các ứng viên vô địch lần lượt nhập cuộc. Người hâm mộ nên chú ý những mốc thời gian quan trọng để không bỏ lỡ các trận đấu đáng xem.